Son Yılların En Efsane Konserinin Perde Arkasındaki Kahramanı : Mesut Büyüksofuoğlu

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde ünlü pop yıldızı Hande Yener uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak unutulmaz sahne şovu ile izleyicileri büyüledi. Hakan Akkaya tarafından hazırlanan iki siyah kostümle ikonik tarzını yansıtan Yener, dünya starlarını aratmayan tarzı ile ayakta alkışlandı. Koreografisi, sesi ve görsel şöleni ile büyüleyen pop müziğin yeni jenerasyon divası olarak işaret edilen Hande Yener, aylar öncesinden hazırlandığı konserinde 150 kişilik ekiple çalıştı. 10 dansçısıyla yaklaşık 3 ay boyunca dans provası yapan Hande Yener, dans şovu ile de büyüledi. Dansçıların için 50 parçadan oluşan styling çalışması yapıldı. Teknolojinin sanatla buluştuğu dev Kuruçeşme konserinde yapay zekayla üretilmiş Hande Yener robotları konser öncesinde dev ekranlarda seyirciyi karşılamasıyla dikkat çekerken bir ilke imza atıldı. Kuruçeşme Açıkhava’ya dünyaca ünlü starların konserlerinde kullandığı yönetmenliğini Selim Akar’ın yaptığı konser açılış teaser’ı ile Hande Yener yenilikçi tarzı ile izleyicilerin büyük tezahüratı ile konserin açılışını yaptı. Bu gece “Afrodizyak” isimli yeni albümünü çıkaran Yener, konserin açılışını söz ve müziği Genco Ecer’e, düzenlemesi sevgilisi Misha’ya ait “Çatla” isimli şarkıyla yaptı. Bu yıllarca unutulmayacak konserin arka planında ise Prodüksiyon alanında ilklerin rakipsiz ismi Mesut Büyüksofuoğlu vardı. konserde özel olarak video animasyonlar ve görsel şölen Mesut Büyüksofuoğlu tarafından hazırlandı . Özel hazırlanan görüntüler şarkılarla senkron edildi video MAPPING teknoloji kullanılarak yapılan görsel şölenin Show direktoru Mesut Büyüksofuoğlu yaptığı bu efsane sahne çalışmasıyla tam puan aldı. Tüm içeriklerin birlikte senkronize edildiği görsel şölen kusursuzdu. Konserde 120 m2 led ekranda WATCHOUT ve video MAPPING teknolojisi kullanıldı. Özel programlarla desteklenen projede TİMECODE şeklinde hazırlanan görsel showlar Greenbox teknolojisi ile desteklendi. Konserin ışık tasarımı Mustafa Kap tarafından yapıldı. Çok önemli davetlilerinde dikkatle izlediği etkinlikte Mesut Büyüksofuoğlu yaptıklarıyla yine Prodüksiyon dünyasında yeni bir çağı başlatmış oldu.

Model Sara Golden

Küçük yaşlardan beri modellik yapmayı hayal eden Sara Golden amatör olarak başladığı mesleği son 1 yıldır profesyonel olarak sürdürmektedir. Haliç kongre Merkezi’nde Datça, Antalya, Marmaris ve İstanbul’da pek çok defilede yer aldı. Farklı Kliplerde oyuncu olarak rol aldı. Birçok markanın yüzü oldu. Reklam filmlerinde rol aldı. Şu an farklı markaların yüzü olan Sara Golden önemli kuruluşlar için Pro Mankenliği yapmaktadır. Miss & Mr Model Of Turkey yarışmasında yarı finale kalan Sara Golden bu yarışmada da zirve için yarışacaktır. Ağustos ayında gerçekleşecek Fashion Defilesi için hazırlıklarını sürdürmektedir. Ayrıca Önümüzdeki günlerde Gönül Dağı defilesinde yer alacaktır. 2024’ün yıldızı ben olacağım diyen Sara Golden bu mesleğe dair yeteneği , çalışkanlığı , düzgün fiziği , kendine özgü modelliği , vizyonu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve eşsiz güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Sara Golden tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Ecem April

01 Nisan 2003 Miami Florida doğumludur. Eyüboğlu Eğitim Kurumları mezunudur ve şuan Özyeğin Üniversitesinde Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencisidir. 10 seneye yakın yüzücülük yaptı ve Türkiye çapında birçok derece elde etti. Lisanslı binicilik yapmaktadır. Üç dil bilmektedir. (İngilizce, İspanyolca ve Türkçe olmak üzere) Ferhan Aral Model Academy de aldığı yürüyüş eğitimleri sonrasında Model Of Models 2022 Türkiye Kraliçesi seçilmesiyle birlikte modellik hayatına resmi adım attı. Birçok ünlü tasarımcının defilesinde yürüdü. Bunlara örnek olarak Asena Gelinlik ve Cemil İpekçi verilebilir. Sonrasında Paris' te Miss Supertalent Of The World yarışmasında ülkemizi temsil etti ve Dünya 3. lüğü elde etti. Paris Fashion Week te tek türk olarak sayısız defilede yer aldı ve baş mankenlik yaptı. 2023 Cannes Festivali için davet aldı ve kırmızı halıda celebrity lerle birlikte dört kez yürüme imkanı oldu. 2024 için davetiyesi de hali hazırda bekliyor :) Cannes dan Fransız İtalyan yapımı bir film için başrol teklifi aldı ve halen değerlendirme aşamasındadır. Film bu sene Merve Dizdar'ın vizyona giren filmi gibi Festival De Cannes yarışma filmlerinden birisi olacak. Halen defile modelliği yapmaktadır . Ecem April 24 Eylül de başlayacak olan Paris Fashion Week için tekrardan Paris e giderek burada Tek Türk manken olarak 30 Eylül de ve 1 Ekim’de yapılacak olan defilelerde baş mankenlik yapacak. 23 Şubat’ta ise ilk defa Milano Fashion Week te yürüyecek. Ecem April Model Of Models International 2023 yarışmasında ise 22 ülke güzeliyle yarıştı ve Türkiye’yi temsilen Dünya 1.ciliği elde etti. Şimdi hedefi ülkemizi başka ülkelerde düzenlenen defilelerde temsil etmek ve Miss Turkey için çalışmak. Her geçen gün kendine yeni bir şeyler katmaya çabalamaktadır. Ecem April 23 Ağustos 2023 günü Valide Sultan Yalısında düzenlenecek olan ödül gecesinde 'Yılın En Ses Getiren Mankeni' ödülünü alacak. Ecem April bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , duayen sinemacıların da keşfettiği ekran yüzü oluşu , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ecem April tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Eğitimci Masal Anlatıcısı Gizem Başbuğa

Gizem Başbuğa Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu ve 15 yıl ‘Okul Öncesi Öğretmenliği’ yaptı. 2002-2006 yılları arasında çocuk tiyatrosunda oyunculuk ve animatörlük yaptı. Bu süreç içerisinde Yaratıcı Drama ile tanışarak 2007 yılında Ankara/Oluşum Drama Enstitüsü Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Sertifika Programı’na katılarak Liderlik sertifikasını aldı. Yaratıcı Dramayı hem bir dersin işlenmesinde yöntem olarak, hem de çocuk/ergen/yetişkin bireysel gelişimlerini destekleyen bağımsız bir alan olarak kullanmaya başladı. 2013 yılında gönüllü olarak başladığı TEGV'de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 2015 yılında Gönüllü Eğitmen oldu düşler atölyesi, daha iyi bir dünya için destek atölyeleri -katılım hakkı, insan hakları, toplumsal cinsiyet, ekoloji- drama atölyesi eğitmeni ve hala gönüllü eğitmen olarak devam etmekte. 2006 yılında Ankara’da başladığı çocuklara hikâye anlatma saatlerini 2010 Yılında Antalya anaokullarında hem yaratıcı drama hem de masal saatleri olarak devam ettirdi. 2012-2015 yılları arasında masal saatlerine ara verdi ve 2015 yılında Masal Anlatıcısı Nazlı çevik ile tanışarak hikâye anlatıcılığı eğitimleri aldı. Daha sonra çeşitli hocalarla çalışarak anlatıcılığının gelişmesini sağladı. Ragnhild A. Mørch’den “Hikaye Anlatma Sanatı” ve “Anlatan Beden” Atölyesi Nazlı Çevik Azazi’den “Masal Anlatıcılığı” ve “Çocuklara Nasıl Masal Anlatmalıyım?” Eğitimi, Judith Liberman’dan “Masal Anlatıcılığı” Eğitimi, Beyza Akyüz’den “Masal Anlatıcılığı” Eğitimi aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitici Eğitimi"ni de tamamlayarak bu alanda anlatı geceleri ve eğitimler düzenlemeye başladı. 2016'dan beri Ezi Masal Evi adı altında çocuk ve yetişkin masal atölyeleri/saatleri ve doğa temelli öğrenme atölyelerini sınıf dışı eğitim adı altında gerçekleştirmektedir. Orman Anokulları Eğitmeni Gaye Amus'tan 2 aşama Doğa Pedagojisi eğitimini de alarak alanda çocuklarla daha da çok derinleşmeye başladı. 2019 yılında başlattığı "Eğitimde Fırsat Eşitliği" bağış kampanyası ile imkanı olmayan okullar ve dezavantajlı bölgelere giderek çocukları masallarla buluşturmaktadır. Antalya'nın ilk masal evini kurdu ve çeşitli anlatıcıları da davet ederek masal geceleri ve atölyeler düzenlendi. Antalya'da 3 yıl Baküs Sahne ile ortaklaşa çalışıp çeşitli sanat atölyeleri ve oyun sahneleme üzerine çalıştıktan sonra Panda Fikir Sanat'ın Çocuk Kulübünün Koordinatörü olarak devam etmeye başladı. Bir çok okulla Yaratıcı Drama üzerine çalışmaya devam ediyor. Gizem Başbuğa bu alandaki çok yönlü yeteneği , özgün eğitimciliği , kendine has anlatımı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Gizem Başbuğa tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Merve Tanrıverdi’den “Karmalar Tırmalar”

Üst Üste 7 Kez Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi ve partneri Berkay Demiralp’ten “Karmalar Tırmalar” teklisi yayında! Kliplerini Zeus Kabadayı’nın çektiği söz ve müziği Merve Tanrıverdi’ye ait olan “Karmalar Tırmalar” parçası ses getirirken tekrar sözleri Merve Tanrıverdi’ye ait olan müziği ve düzenlemesini Berkay Demiralp’in yaptığı yaza bomba gibi düşen 2. klip şarkıları “Kaşıntı” tüm dijital platformlarda sizlerle buluşuyor.

Spiker ve Sunucu Nagehan Güner

Nagehan Güner 31 Temmuz 1994’te Malatya’da doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Çankırı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. Sonrasında asıl yapmayı istediği iş olan spikerlik ve sunuculuğa yöneldi. Bu alandaki saygın bir kurum olan Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nden dersler almaya başladı. Başkent İletişim’in eğitim kadrosu TRT’nin ilk spikerleri , seslendirme yönetmenleri , devlet tiyatrosu yönetmenleri ve oyuncularından oluşuyor. Nagehan Güner Nermin Tuğuşlu , Sinan Pekinton , Tamer Ekrem , Esat Tanrıverdir ve Eray Eserol gibi duayen isimlerden dersler aldı. Bol bol uygulama çalışmaları da yapılan eğitimler de Nagehan Güner başarısıyla öne çıktı. Spikerlik ve sunuculuk eğitimini tam puan alarak bitirdi. Nagehan Güner bu alanda önümüzdeki günlerde çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürecek. Nagehan Güner bu mesleğe dair yeteneği , birikimi , kendine özgü sunum tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Nagehan Güner tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spiker ve Sunucu Pınar Karaman

Pınar Karaman 31 Ağustos 1994 Bolu doğumludur. Bolu güzel sanatlar lisesi resim bölümünden mezun olmuştur, Sonrasında Marmara üniversitesini kazanmış ve başarıyla mezun olmuştur. Bu sırada Kartal Hasan Ali Yücel sanat merkezinde sinema televizyon eğitimi almıştır . Meslek hayatına görsel sanatlar öğretmeni olarak başlamıştır, 6 yıl yapmıştır bu mesleği, Pandemi dönemini değerlendirerek Başkent iletişim de Türkiye’nin bu alandaki önemli hocalarından diksiyon ve spikerlik eğitimi almıştır. Sunuculuk hayatına bir ajansta hazırlanmış metinleri okuyarak kısa reklam filmleri sunarak başlamıştır. Şu anda ise özel bir kanalda muhabir olarak meslek hayatına devam etmektedir. Pınar Karaman bu mesleğe dair çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , haberci , pes etmeyen ,sorgulayan yönünün yanı sıra pozitif enerjisi ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir .

Spiker ve Sunucu Zeynep Kıt

01 Ocak 1997’de Sakarya’da doğdu. Aslen Arnavut olan Zeynep Kıt asıl yapmayı istediği iş olan medya ve iletişime yönelik eğitim için Beykent Üniversitesi radyo ve televizyon programcılığı bölümünü tercih ederek 2017’debaşarıyla mezun oldu. Üniversite eğitimine kadar uzun süre voleybolla ilgilendi iyi bir voleybolcuydu. İletişim üzerine eğitimler sertifikalar aldı. Son olarak Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde Diksiyon , spikerlik ve sunuculuk eğitimi almaya başladı. Asıl hedefi spikerlik olan Zeynep Kıt Renkli kişiliği ve voleybol sevgisi ile haberden önce Spor Spikerliğinde ilerleyemeye karar verdi. Voleybol birikimi ile spor spikerliğinde kendisini daha rahat hissetmektedir. Zeynep Kıt bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.