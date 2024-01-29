13. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında, arka direkte Eren Elmalı'nın gelişine vuruşunda, kaleci Ali Emre Yanar açıyı kapatarak direk dibinden topu kornere gönderdi.
19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan filelere gönderdi: 1-0
23. dakikada Fall'ın sağdan ortasında ceza alanı sol çaprazında Ben Ouanes'in sert şutunda, top üsten auta gitti.
44. dakikada Fountas'ın soldan ortasında yakın mesafeden Visca'nın sert şutunda, yerden seken meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandez, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis Destan
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, Da Costa
Gol: Dk. 19 Enis Destan (Trabzonspor)Kaynak: AA