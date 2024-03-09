5. dakikada Pepe'nin pasında topla ceza alanı ön çizgisi önünde buluşan Trezeguet'in şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
14. dakikada Can Keleş'in sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Markao'nun kafa vuruşunda yere çarpan top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gitti: 0-1
32. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışında Bardhi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda savunmada Biraschi'ye de çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1
38. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in kafa vuruşunda, kaleci Sirigu, sağ tarafına yatarak topu çeldi.
45+1. dakikada Visca'nın şutunda, savunmadan seken topu Umut Güneş, önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda açıyı daraltan Sirigu, tehlikeyi önledi.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşcıoğlu, Murat Temel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Rohden, Can Keleş, Markao
Goller: Dk. 14 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 32 Bardhi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Koray Günter, Dk. 31 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)Kaynak: AA