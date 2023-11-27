4. dakikada Charisis'in pasında orta sahada topla buluşan Saiz, topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Saiz'in sert vuruşunda top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağından ağlara gitti: 1-0
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın kafa vuruşu kaleci Muhammet Taha Tepe'den döndü. Dönen topu Manaj kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0
26. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Pepe'nin sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural, direğin dibinden son anda kornere çeldi.
39. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Pepe, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1
45+1 dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Charisis, Burak Kapacak, Manaj
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Mehmet Can Aydın, Baniya (Dk. 40 Trezeguet), Denswil, Evren Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Pepe, Abdulkadir Ömür, Visca, Onuachu
Goller: Dk. 4 Saiz, Dk. 20 Manaj (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 39 Pepe, 45+1 Onuachu (Trabzonspor)Kaynak: AA