12. dakikada Gaich'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic, rakiplerini geçtikten sonra meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.
17. dakikada Hojer'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, rakiplerini geçtikten sonra meşin yuvarlağa sert vurdu. Kale direğinden oyun alanına dönen topu defans kornere gönderdi.
23. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin sert ortasında ceza sahası içindeki Manaj'ın vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
30. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta, topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara gitti: 1-0.
39. dakikada Shelvey'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Taha Şahin, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, yan ağlarda kaldı.
43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, şutunu çekti. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural son anda çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Poungouras, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Charisis, N'Jie, Manaj
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
Gol: Dk. 30 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)Kaynak: AA