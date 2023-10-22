Karşılaşmaya iki takımın oyuncuları, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartı ile çıktı.

2. dakikada ev sahibi takımın atağında Soner Gönül'ün yaklaşık 28 metre uzaklıktan sert şutunda, kaleci Volkan Babacan topu son anda kornere çeldi.

15. dakikada ani gelişen Samsunpor atağında Tirpan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yerden sert şutunda, top direk dibinden auta gitti.

28. dakikada kırmızı-beyazlı takımın kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasına ön direkte iyi yükselen Benasser, kafa ile vurdu, arka direkte kaleci Volkan Babacan topu yatarak bloke etti.

38. dakikada RAMS Başakşehir'in ani gelişen atağında Berkay Özcan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda kaleci Okan Kocuk'e geçen top, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait, Holse, Emre Kılınç, Ercan Kara, Moundilmadji

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Duarte, Opoku, Aleksic, Deniz Türüç, Keny, Pelkas, Berkay Özcan, Figueiredo

Sart kart: Dk. 42 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)