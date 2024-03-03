12. dakikada Konyaspor, penaltıdan golü buldu. Sequeira'nın Ndao'ya müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
32. dakikada Nzonzi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, şutu az farkla üstten auta gitti.
38. dakikada Nzonzi'nin uzun pasında orta sahada topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Oğulcan Ülgün'e aktardı. Alpaslan Öztürk'ün Oğulcan Ülgün'e müdahalesiyle top direğe çarparak dışarı çıktı.
43. dakikada Halil Akbunar'ın ara pası sonrası Konyaspor savunmasının arkasına sarkan Umut Nayir, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.
Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Pendik
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Lusamba, Ndiaye, Midtsjö, Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Prip, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi
Sarı kart: Dk. 18 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)
Gol: Dk. 12 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)Kaynak: AA