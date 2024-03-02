14. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazından sol ayağının dışıyla uzak köşeye çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada Mamadou'nun ara pasıyla topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emir Kaan'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir sağına uzanarak topu kurtardı.

38. dakikada savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ertaç Özbir'in, ceza sahası dışında rakibi Emir Kaan Gültekin'e yaptığı harekete hakem faul verdi. Bu pozisyonda hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ertaç'a kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda sakatlanan ve baygınlık geçiren Ertaç'a ilk müdahale sahada yapıldı. Oyuncu sedyeyle ambulansa taşınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Omzundan sakatlanan Emir Kaan Gültekin de maça devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.

45+8. dakikada İstanbulspor öne geçti. Loshaj'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top savunma oyuncusu Mert Çetin'e de çarparak ağlara gitti: 0-1.

İstanbulspor karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Mert Çetin, Mujakic, Kazımcan Karataş, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 43 Bahadır Han Güngördü), Bassogog, Chatzigiovanis, Sowe

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Jackson, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Dk. 43 Emrehan Gedikli), Mamadou

Gol: 45+8 Loshaj (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 38 Ertaç Özbir (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 26 Pedrinho (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Ali Yaşar (İstanbulspor)