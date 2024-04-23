15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.
35. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
40. dakikada Morutan bu kez topu penaltı noktasının gerisindeki Efkan Bekiroğlu'na çıkardı. Efkan'ın şutunda, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok iyi uzanarak çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci, Flips, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Bassogog, Sowe
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka
Sarı kart: Dk. 21 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)