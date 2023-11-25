7. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Muriç'in vuruşunda top yandan auta gitti.
17. dakikada Olviera'nın topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmet Oğuz'un vuruşunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.
32. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında kale alanı önünde Da Costa'nın kafa vuruşu kaleci Bernardoni'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Bozbey, Emir Eray Eyisoy
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oliveira, Muriç, Oğulcan Ülgün, Cicaldau, Moreno
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu (Dk.26 Yasin Özcan), Omeruo, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Fall, Ngoy, Hajradinovic, Da Costa, Aytaç Kara
Sarı kartlar: Dk.45 Gökhan Gül (Kasımpaşa)Kaynak: AA