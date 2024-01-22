15. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ali Yaşar'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Loshaj'ın pasında savunmadan seken topu kapan Ndao'nun kaleciyi de geçtikten sonra yaptığı vuruşta, Arif Kocaman kaleye giden meşin yuvarlağı yatarak direk dibinden çevirdi.
28. dakikada sağ taraftan Ali Karimi'nin çizgiye inerek yaptığı ortada, Ramazan Civelek'in topun gelişine yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Mehmet Yeşil kafayla uzaklaştırdı.
Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.
Stat: RHG EnerTürk Enerji
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Cardoso, Morte
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ndao, Sambissa, Ethemi