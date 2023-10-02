2. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza alanında topla buluşan Dennis'in vuruşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Figueiredo kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Figueiredo'nun çalım atarak geçmek istediği pozisyonda kaleci tarafından çelinen top daha sonra uzaklaştırıldı.

35. dakikada aldığı pasla caza sahasına giren Morte'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Öte yandan, maç öncesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Morte, Jeanvier, Ackah, Ramazan Civelek, Mane, Thiam

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Opoku, Dubois, Lima (Dk. 5 Cemali Sertel) , Keny, Karzev, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Figueiredo, Ousseynou Ba, Dennis

Sarı kart: Dk. 21 Ackah (Mondihome Kayserispor)

AA