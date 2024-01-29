3. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
6. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti
19. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın, iki rakibini geçip ceza sahasında sert şutunda top yandan auta çıktı.
31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin pası ile kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Larsson'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
35. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda, Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçın ilk devresi Bitexen Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: RHG EnerTürk Enerji
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Cardoso, Morte
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
Gol: Dk. 31 Larsson (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 43 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor)