4. dakikada Mendes'in çalımlarla ceza sahasına girip açtığı ortada Emre Mor, altıpas çizgisi önünde topa vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Levent Mercan'ın attığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mendes, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Da Costa, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan taçta topla buluşan Güven Yalçın, topukla pasını Eysseric'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, Da Costa

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Goller: Dk. 11 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 38 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)