9. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Okan Erdoğan, pasını Emir Kaan Gültekin'e verdi. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk topu direk dibinde kornere çeldi.

30. dakikada Loshaj'ın soldan ortasında Emir Kaan Gültekin'in, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Sambissa, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Rroca, Emir Kaan Gültekin

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Satka, Alim Öztürk, Bola, Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Ercan Kara

Sarı kartlar: Dk. 13 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 25 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)