Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı santra vuruşundan sonra Fenerbahçe'den geldi. Soldan getirilen topu ceza sahası yayı önünde alan Mert Hakan Yandaş'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.
39. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında Oosterwolde'nin kestiği top önüne düşen Ingvartsen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu zorlukla çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai (Macaristan)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan Yandaş, King, Kent, Batshuayi
Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen
Goller: Dk. 24 Crespo, Dk. 30 Batshuayi (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 40 Osman, Dk. 43 Diomande (Nordsjaelland)
AA