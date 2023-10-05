16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi.
38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
Stat: TÜPRAŞ STADYUMU
Hakemler: David Fuxman, Omer Barbiro, Rostislav Talis (İsrail)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar
Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani
Gol: Dk. 38 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 43 Bottani (Lugano), Dk. 43 Rosier (Beşiktaş)
AA