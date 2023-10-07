3. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Ba topa ayak koydu, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Opoku, altıpas içinde kafa ile ağlara gönderdi: 1-0
27. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Figueiredo'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Piatek ayak içiyle gelişine vurdu, kaleci Nita sağına uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında açısını düzelten Aleksic, ceza sahasına girmeden şutunu attı, Djilobodji'ye çarpan top yön değiştirdi ve ağlara gitti: 2-0
Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Mert Bulut
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Cemali Sertel, Aleksic, Deniz Türüç, Pelkas, Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic, Gradel, Maxim, Dragus
Goller: Dk. 3 Opoku, Dk. 36 Djilobodji (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir)Kaynak: AA