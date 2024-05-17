1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. İsmail Çokçalış'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun Aydoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Veysel Sarı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölümdeki Mendoza'ya çarparak kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran
Bitexen Antalyaspor: Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Güray Vural, Safuri, Saric, Larsson, Buksa, Assombalonga
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz, Muanza, Alioui
Gol: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine) (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor)