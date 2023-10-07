5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.

Sivasspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etti Sivasspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etti

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Streek, Bytyqi, Buksa

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Ndombele, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Sarı kartlar: Dk. 18 Torreira, Dk. 26 Muslera (Galatasaray), Dk. 30 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)

Kaynak: AA