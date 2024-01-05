16. dakikada Antalyaspor'un golüi VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Hakem Mert Güzenge, önce gol kararı verirken, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonda Saric'in topu elle kontrol ettiği tespit edildi.

25. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Balkovec, topu penaltı noktası üzerindeki Novais'e attı. Uygun pozisyondaki Novais'in sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

36. dakikada Oğuz Aydın, rakip savunma oyuncusunun hatasıyla önünde bulduğu topu bekletmeden kale önündeki Novais'e attı. Novais'in vuruşunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

45+4. dakikada Bytyqi'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya Jehezkel'in bekletmeden sert vuruşunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran, güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mert Güzenge Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Kaluzinski, Jehezkel, Bytyqi, Buksa

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecen Karaca