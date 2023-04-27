ANKARA AA- MMU Ürün Baş Mühendisi Emre Yaban, AA muhabirine, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) olarak 2006 yılında başladıkları tasarım serüveninin MMU ile artık son kademesine geldiklerini söyledi.

İlk başta nasıl uçak tasarlanır, bunun aşamaları nelerdir, bu aşamalarda hangi dokümanlar çıkarılır, bunun organizasyonu nasıl yapılır ve altyapısı nasıl oluşturulur gibi konularda HÜRKUŞ Projesi ile önemli tecrübe edindiklerini belirten Yaban, daha ileri aşamaya gidip GÖKBEY Projesi'ne başladıklarını, HÜRJET ile çıraklığın kalfalığa gittiğini ifade etti.

HÜRJET'in yakın zamanda uçtuğunu anımsatan Yaban, şöyle konuştu:

"Artık bu kalfalığın daha üst seviyesi olan, sistemlerimizin de tamamen yerli olduğu bir uçağı tasarlamak için MMU havacılık sanayimizde kritik öneme sahip. Sadece uçak yapmayı öğrenmiyoruz, uçak sistemlerini de yaptırmayı öğretiyoruz ve öğreniyoruz. Bunun için de havacılık altyapımızın tekrar canlanması gerekiyor. Vecihi Hürkuş ile başlayan Nuri Demirağ ile devam eden ve bir şekilde sekteye uğramış olan o sektörümüzü, o kasımızı tekrar canlandırıyoruz. Şu anda birçok altyapı, birçok alt sitemimizin yerli yapılması için firmalarımız havacılık sektöründe bunların nasıl yapılacağını öğreniyor. Otomotivde biliyorsunuz Türkiye'de aslında iyi bir altyapımız var. Havacılık sektöründe bu güvenlik önlemlerinin nasıl alınacağını, güvenlik önlemlerinin neler olduğunu, hangi dokümanların hazırlanması gerektiğini, nasıl tasarım yapılması gerektiğini firmalarımıza öğretiyoruz, öğreniyoruz. Dolayısıyla MMU şu anda hem Türkiye hem TUSAŞ için yeni bir meydan okuma aslında. Daha önce yapılmamış olan bir şeyin Türkiye'de altyapısını oluşturup, Kazan Ovası dediğimiz bölgede, havacılık kümelenmesinde bulunan firmaların geliştirdiği sistemlerle uçağımızı uçurmayı planlıyoruz. O yüzden MMU'muz havacılık sektörümüzde çok önemli bir yere sahip. Yakın zamanda da planımız yıl içinde ilk prototip uçağımızı uçurmak. Sonrasında seri imalata doğru giden yolda 7 prototip tasarlayacağız. Ardından uçakların, sistemlerin testleri yapılacak, uçuş ve yer testleri olacak. Bunun yanında bazı uçuş test platformlarımız olacak. Bazı platformlarda da testlerimizi gerçekleştireceğiz. Uçağımızı 2028 itibarıyla Hava Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz."