TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü; Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Zootekni , Veteriner Hekim, Tekniker (Ziraat) Teknisyen (Ziraat) Tekniker (Radyoloji), Tekniker (Elektrik), Teknisyen (Elektrik) ,Tekniker (İnşaat), Veteriner Sağlık Teknisyeni branşlarında 145 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular, 21 Aralık - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır.

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