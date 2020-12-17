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TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 sözleşmeli personel alacak

17 Aralık 2020 Perşembe 10:20
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TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü; Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Zootekni , Veteriner Hekim, Tekniker (Ziraat) Teknisyen (Ziraat) Tekniker (Radyoloji), Tekniker (Elektrik), Teknisyen (Elektrik) ,Tekniker (İnşaat), Veteriner Sağlık Teknisyeni branşlarında 145 sözleşmeli personel alımı yapacak.

 Başvurular, 21 Aralık - 31 Aralık 2020   tarihleri arasında Tarım İşletmeleri   Genel Müdürlüğü  İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden  veya  posta  (İadeli  taahhütlü veya  kargo)  ile  yapılacaktır.

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Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.12.2020 12:48
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel AlacakTigemSözleşmeli Personel
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