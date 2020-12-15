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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak

15 Aralık 2020 Salı 13:34
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; Profesör  kadrosu, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ilgili yönetmeliğin hükümlerince söz konusu pozisyonlarda toplam 407akademik personel alacak.

Öğretim üyeliği kadroları için ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları için başvurular ise 15 Aralık - 29 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

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Son Güncelleme: 16.12.2020 17:57
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