Zabıta Memuru Alınacak

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacaktır.

Başvuru Formu Kurumdan veya Belediyenin internet sayfasından (http://www.buyukcekmece.bel.tr) temin edilebilir.

Basın İlan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar başvuru belgelerini 08/02/2021-10/02/2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Fatih Mah. Şehremini Cad. No:1 Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

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