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Uzman Yardımcısı Alınacak 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Uzman Yardımcısı Alım İlanı

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:00
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Uzman Yardımcısı Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.01.2021 11:04
Anahtar Kelimeler:
Uzman Yardımcısı AlınacakAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Uzman Yardımcısı Alım İlanı
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