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Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı

Ünlü rapçi 'Tepki' lakaplı Kerem Gülsoy, klip çekimleri sırasında patlama sahnesinde alevler arasında kalarak hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülsoy, sete dönerek çekimleri tamamladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 07:52
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Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı

'Tepki' lakaplı Kerem Gülsoy, geçtiğimiz cuma günü yeni klip için kamera karşısına geçti. 25 Aralık'ta yayınlanacak olan "Sık" isimli şarkının klip çekimleri devam ederken patlama sahnesinde ünlü rapçi alevlerin arasında kaldı. Alevlere anında müdahale eden set ekibi yangını söndürürken, Gülsoy hafif yaraladı. Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gülsoy, sete dönerek klip çekimlerini tamamladı.

"SANIRIM DERİNLİK İÇİNDEKİ HESAP İŞİNİ BİRAZ BOZDUK"

Ünlü rapçi Gülsoy yaptığı açıklamada, "25 Aralık'ta bir single çalışmamız var, bunun için sette toplandık. Aslında bütün güvenlik önlemlerini aldık ama yürüdüğüm alanda bir merdiven vardı, sanırım derinlik içindeki hesap işini biraz bozduk. Patlama yaşadıktan sonra birden üstüme doğru alevler inmeye başladı ve montum tutuştu, bununla birlikte kafamın üst bölümünde yine aynı yanıcı madde sıvı ve ateşle beraber bir anda alev aldı. Tabi anlık refleks ile bir anda koşturarak oradan uzaklaştıktan sonra ilk müdahaleler yapıldı ve bir şekilde sete geri dönüp klibi bitirdik. Zorlu bir tecrübeydi. O patlama anı insan tabi garip hissediyor işin sonunda güzel bir anı olarak hayatımızda kalacak." dedi.

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