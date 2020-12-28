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Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:02
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Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor

Tuzla Liman Başkanlığı tarafından yabancı bayraklı M/V Dede isimli geminin satışı yapılacak.

Deniz Dibi Tarama Baş Mühendisliği/Tuzla mevkiinde sahipsiz ve yarı batık halde bulunan DEDE isimli kuru yük gemi, mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 sayılı Limanlar Kanununun 7. maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif usulü ile satılacak.

İhale; Tuzla Liman Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonunda 6 Ocak 2021 tarihinde saat 15:00’te gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.12.2020 15:03
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Tuzla Liman Başkanlığı Kuru Yük Gemisi Satıyor
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