Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1494
ALTIN
463.133
DOLAR
7.3910
STERLİN
10.0476
EURO
9.0713
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da...
Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak
Turistik tesis yapım karşılığı...
30 adet tarla kiraya veriliyor
30 adet tarla kiraya...
Hakkari Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alacak
Hakkari Üniversitesi 3 Öğretim...
Uzman Yardımcısı Alınacak 
Uzman Yardımcısı Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi yapım karşılığı turistik tesis alanını kiraya verecek

05 Ocak 2021 Salı 11:33
13 Okunma
Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Altınordu İlçesi Orhaniye Mahallesi sınırları içerisinde Boztepe mevkiinde bulunan 2672 ada 7 – 8 numaralı parseller üzerine isabet eden toplam 6.430,75 m² yüzölçümlü kısım üzerine yapılacak Turistik Tesis yapım karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihi olan 20 Ocak 2021 tarihinden önce 19/01/2021 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.01.2021 11:42
Anahtar Kelimeler:
Turistik Tesis Yapım Karşılığı 25 Yıllığına KiralanacakOrdu Büyükşehir Belediyesi Yapım Karşılığı Turistik Tesis Alanını Kiraya Verecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
30 adet tarla kiraya veriliyor
30 adet tarla kiraya veriliyor
Hakkari Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alacak
Hakkari Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alacak
Uzman Yardımcısı Alınacak 
Uzman Yardımcısı Alınacak 
Zabıta Memuru Alınacak
Zabıta Memuru Alınacak
Akıllı şehircilik altyapıları genişletme çalışmaları yaptırılacaktır
Akıllı şehircilik altyapıları genişletme çalışmaları yaptırılacaktır
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa Çıkarıldı
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa Çıkarıldı
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Araştırma Görevlisi Alınacak 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma