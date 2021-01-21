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TÜBİTAK 90 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 90 personel alacak

21 Ocak 2021 Perşembe 10:46
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TÜBİTAK 90 personel alacak

Basın İlan kurumu ilan portalı ilan.govtr'de yer alan duyuruya göre TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde istihdam edilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacı personel alımı yapacak.

Başvuruda, 'Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. Sınıfında öğrenim görüyor olmak.' şartı aranıyor.

Başvuru şartları, aranan unvanlar ve başvuru süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 21.01.2021 10:50
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu 90 Personel AlacakTÜBİTAK 90 Personel Alacak
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