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Sosyal medya tanıtım hizmeti alınacaktır

22 Aralık 2020 Salı 14:38
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Sosyal medya tanıtım hizmeti alınacaktır

T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Karadeniz Havzasında Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN) Projesi Sosyal Medya Tanıtım Hizmet Alımı, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzuna (PRAG) göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

Teklifler, 18/01/2021, saat 15:00'e kadar T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 22.12.2020 14:39
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya Tanıtım Hizmeti AlınacaktırT.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
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