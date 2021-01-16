SGK’dan gayrimenkul satışları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ankara, Bursa, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, İzmir, İstanbul, Rize, Konya, Samsun, Sinop ve Sakarya'daki taşınmazlarını satışa sundu.

Tekliflerin, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00'ye kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sokak No:30 Kızılay/Ankara adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Gayrimenkul Satış İlanlarına Buradan Ulaşabilirsiniz