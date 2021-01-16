Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
SGK’dan gayrimenkul satışları
SGK’dan gayrimenkul satışları
Jeotermal saha kiralanacak
Jeotermal saha kiralanacak
77 sözleşmeli personel alınacak
77 sözleşmeli personel alınacak
Belediyeden kiralık daireler
3 yıllığına kiralık daireler
İş fırsatları için hemen tıkla!

SGK’dan gayrimenkul satışları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Gayrimenkul Satış İlanı

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:47
15 Okunma
SGK’dan gayrimenkul satışları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ankara, Bursa, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, İzmir, İstanbul, Rize, Konya, Samsun, Sinop ve Sakarya'daki taşınmazlarını satışa sundu.

Tekliflerin, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00'ye kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sokak No:30 Kızılay/Ankara adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Gayrimenkul Satış İlanlarına Buradan Ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 16.01.2021 11:04
Anahtar Kelimeler:
SGKGayrimenkul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
Jeotermal saha kiralanacak
Jeotermal saha kiralanacak
77 sözleşmeli personel alınacak
77 sözleşmeli personel alınacak
Belediyeden kiralık daireler
Belediyeden kiralık daireler
23 adet araç satışa sunuldu
23 adet araç satışa sunuldu
Çobanlık hizmeti alınacak
Çobanlık hizmeti alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
43 akademik personel alınacak
43 akademik personel alınacak
Lisanüstü programlara öğrenci alınacak
Lisanüstü programlara öğrenci alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma