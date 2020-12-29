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Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet

29 Aralık 2020 Salı 16:02
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Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet

Şekerbank T.A.Ş Yönetim Kurulunun 24 Aralık 2020 tarihli toplantısında Bankanın Esas Sözleşmesinin 52. maddesinin değiştirilmesi için düzenlenen Esas Sözleşme Tadil Tasarısına ilişkin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Bankanın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 11.00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Davet ilanıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 29.12.2020 16:03
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Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
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