Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin maddeleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre ilanda dağılımı gösterilen; Büro Personeli, Öğretmen (Okul Öncesi), Çocuk Gelişimcisi, Elektrik Teknisyeni, Elektrik- Elektronik veya Elektronik Teknisyeni unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlana ilana göre başvurular 20.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 03.02.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.



Sözleşmeli Personel alımına ilişkin detaylı açıklamaları içeren ilan metnine buradan ulaşabilirsiniz.