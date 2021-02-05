Satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak

Basın İlan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara'da Elmadağ, Altındağ, Kalecik, Mamak ilçelerinde ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen Tarih ve Saatlerinde, Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda ; Satılacak ve Kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı verilecek taşınmaz da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacak.

Satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesinin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz