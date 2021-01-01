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Öğretim Görevlisi Alınacak 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

01 Ocak 2021 Cuma 12:15
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Öğretim Görevlisi Alınacak 

Yalova Üniversitesi ilanda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Merkez Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 Yalova adresine başvuru formu ve ekleriyle birlikte “şahsen veya posta yoluyla” yapılacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: 14.01.201

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 01.01.2021 12:22
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