Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 8 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna memur alınacak.

Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar, 26 Aralık 2020 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler Kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecek.

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