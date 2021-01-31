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Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

31 Ocak 2021 Pazar 11:06
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Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığına ait ilana ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
KorumaGüvenlik GörevlisiGelir İdaresi Başkanlığı
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