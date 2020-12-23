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Kastamonu'da arsa karşılığı okul yaptırılacak

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:06
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Kastamonu'da arsa karşılığı okul yaptırılacak

Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından arsa karşılığı okul yapım ihalesi düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan AKOY Protokolü uyarınca projesine uygun olarak üç adet okul binası yaptırılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 2 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'de Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde arsa karşılığı inşaat ihalesi yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 23.12.2020 17:09
Anahtar Kelimeler:
Kastamonuda Arsa Karşılığı Okul Yaptırılacak
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