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İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriliyor

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriyor

19 Ocak 2021 Salı 09:53
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İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriliyor

Basın İlan Murumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, ilanda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verecek.

Fatih, Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'de bulunan ve aralarında han dükkanı, daire, ofis, arsa gibi 75 gayrimenkullerle ilgili kiralama şartları ve diğer ayrıntıları buradan öğrenebilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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