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İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

28 Ocak 2021 Perşembe 11:01
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İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Memur alım ilanıyla ilgili başvuruda aranan özel ve genel şartları, başvuru tarihi ve yeriyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.01.2021 11:03
Anahtar Kelimeler:
78 MemurBahçelievler Belediyesiİstanbul
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