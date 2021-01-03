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Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa Çıkarıldı

Atatürk Havalimanında Tescilden Terkin Edilerek Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satış İhalesi İlanı

03 Ocak 2021 Pazar 12:12
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Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa Çıkarıldı

Atatürk Havalimanı apronunda bulunan ve tescilden terkin edilerek hurdaya ayrılan 9 adet hava aracı satışa çıkarıldı.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğüne 14 Ocak 2021 günü saat 14.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 14 Ocak 2021 günü saat 14.30’da Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

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