Gemi satışı ilanı düzeltildi

21 Ocak 2021 tarihli İcradan Gemi Satışı İlanı Hakkında Düzeltme Metni

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde 21 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “İcradan Satılık Gemi” başlıklı ve ILN01296495 basın numaralı Urla İcra Dairesinin 2019/453 Talimat sayılı dosyasına ait Tuncay Sagun 20 ve Tuncay Sagun 17 isimli gemilerin açık artırmasına ilişkin resmi ilanın görselinde sehven Tuncay Sagun 6 isimli gemi görseli kullanılmış olup ilan metni Urla İcra Dairesinden geldiği gibi yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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