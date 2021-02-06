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DT, 119 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak

06 Şubat 2021 Cumartesi 10:36
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DT, 119 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Devlet  Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya,  Diyarbakır,  Erzurum,  Konya,  Sivas,  Trabzon  ve  Van  Tiyatro  Müdürlüklerinde  görev yapmak üzere,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adaylarda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve istenilen belgelere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.02.2021 12:19
Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıSözleşmeli PersonelPersonelDevlet Tiyatroları
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