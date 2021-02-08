Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
411.977
DOLAR
7.0566
STERLİN
9.6815
EURO
8.5016
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor

08 Şubat 2021 Pazartesi 11:18
4 Okunma
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Darülaceze Başkanlığına ait olan İstanbul'da Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sultangazi ve Şişli ilçeleriyle Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunanan ve ilanda nitelikleri belirtilen konut ve işyerleri  2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok amaçlı Salonunda 23/02/2021 tarihi Salı günü saat 14:00'da liste sırasına göre ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 08.02.2021 11:22
Anahtar Kelimeler:
Darülaceze Başkanlığı21 Daire Ve Işyeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya verilecek
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak
Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma