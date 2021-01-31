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Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

Zeytinburnu'nda billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

31 Ocak 2021 Pazar 11:05
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Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

Zeytinburnu'nda billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhaları, (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası  (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabiliriz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
BillboardReklam YerleriZeytinburnu
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