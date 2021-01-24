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Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor

Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

24 Ocak 2021 Pazar 13:12
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Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 161 akademik personel alınacak.

Adayların ilanda belirtilen kadro, genel ve özel başvuru şartları ile başvuru süresiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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Başkent ÜniversitesiAkademik Personelönce VatanIlanİhale
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