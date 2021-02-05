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Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

05 Şubat 2021 Cuma 10:37
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Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer yayınlanan ilana göre; Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına  “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacak.

Başvuruda istenilen genel şartlar, başvuru belgeleri ve başvuru süresiyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.02.2021 10:43
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