Avşa Adası isimli gemi satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yar alan duyuruya göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan çağrı işareti TC5262, IMO numarası 8604761, İstanbul ve Türk Uluslararası Gemi Siciline TUGS-1067 numarası ile tescil edilmiş olan M/F Avşa Adası adlı geminin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü satışı yapılacak.

Satış ihalesi 13 Ocak 2021 tarihi saat 14:00'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

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