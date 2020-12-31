Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1478
ALTIN
454.484
DOLAR
7.4614
STERLİN
10.2076
EURO
9.1632
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak

Anadolu Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

31 Aralık 2020 Perşembe 13:37
4 Okunma
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak

Anadolu Üniversitesi  2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilanda belirtilen birimlerine, özel şartları taşıyan araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular; “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yunus Emre Kampüsü, ESKİŞEHİR” adresine başvuru formu ve ekleriyle birlikte “şahsen veya posta yoluyla” yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 12.01.2021

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 31.12.2020 13:41
Anahtar Kelimeler:
Araştırma Görevlisi Ve öğretim Görevlisi AlınacakAnadolu Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi Ve Araştırma Görevlisi Alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli alınacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
63 memur alımı yapacak
63 memur alımı yapacak
41 sürekli işçi alacak
41 sürekli işçi alacak
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı
25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma